Coronabesmettingen dalen met 40%, ook aantal opnames in dalende lijn

De voorbije week testten dagelijks gemiddeld 4.276 personen positief op het coronavirus. Dat is 40% minder dan de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 3% naar 159 per dag.

Het aantal uitgevoerde tests daalde eveneens snel de voorbije week. Er werden 29% minder tests afgenomen. De positiviteitsratio staat op 31,9%. Het aantal vastgestelde besmettingen is waarschijnlijk een grove onderschatting, aangezien men zich steeds minder laat testen en mensen die positief testen met een zelftest niet opgenomen worden in de statistieken.

Op dit moment liggen 2.214 patiënten met of door een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat is een lichte daling. Bij dit cijfer worden ook patiënten geteld die voor een andere aandoening opgenomen werden en besmet bleken.

123 coronapatiënten hebben intensieve zorgen nodig, een lichte stijging van 2%. Dit aantal geeft enkel patiënten weer die omwille van het coronavirus opgenomen zijn. Het is van begin mei geleden dat nog zoveel mensen op intensieve zorgen lagen.