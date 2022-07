Ontsnapte serval uit Gent in Natuurhulpcentrum: elk spoor van jong ontbreekt

De serval die al een tijdje op de dool was in het Gentse zit sinds zondag in het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. Het jong, waarvan sprake was, blijft nog spoorloos. Sil en co hebben intussen al vier servals zitten. Voor al deze wilde katten wordt een oplossing gezocht.

De serval - die sowieso ergens ontsnapte - was al een paar dagen gespot in de buurt van Wondelgem en Mariakerke. Volgens sommige ‘servalspotters’ was er ook sprake van een jong. Maar toen het volwassen exemplaar zondag in een omheinde tuin werd gesignaleerd, was de jongere versie er niet bij. “Ik twijfel er daarom aan of die er ook is”, zegt Sil Janssen. Het waren Gentse brandweermannen die de wilde kat vingen en naar Oudsbergen brachten.

Afrika

Een serval is een Afrikaanse kat die in België niet mag worden gehouden, tenzij met een speciale uitzondering van de Dienst Dierenwelzijn. “De eigenaar heeft zich nog niet gemeld. Ik ga er vanuit dat het dier door dierenwelzijn in beslag wordt genomen en aan ons wordt toegewezen. Dan kunnen we voor die dier en de drie andere servals die hier zitten op zoek naar een oplossing. Een vorige groep konden we naar Afrika brengen. Maar voor de deze is dat niet meteen een optie. mm