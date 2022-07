Icoon van Amerikaans vrouwenvoetbal Hope Solo krijgt 30 dagen cel voor stomdronken rijden met kindjes op de achterbank

De Amerikaanse voormalige doelvrouw Hope Solo is maandag door een rechtbank in de Amerikaanse staat North Carolina veroordeeld tot een celstraf van 30 dagen wegens rijden onder invloed. Daarnaast kreeg zij nog een voorwaardelijke straf van 24 maanden, en boetes voor een totaal van 3.100 dollar om de laboratoriumtesten te vergoeden.

Eind maart werd de intussen veertigjarige gewezen voetbalvedette door de lokale politie in Winston-Salem (North Carolina) in dronken toestand aangetroffen in haar wagen op de parking van een warenhuis. Op de achterbank zat haar twee jaar oude tweeling terwijl de voormalige topkeepster naar verluidt buiten bewustzijn was toen de agenten haar aantroffen.

Volgens het politieverslag werden de ordediensten gewaarschuwd door een voorbijganger die Solo zag zitten in de wagen, met de motor draaiende en de kleine kinderen op de achterbank. Solo weigerde vervolgens een alcoholtest, waarop een bloedstaal werd afgenomen.

De voormalige wereld- en olympisch kampioene werd door de politie in de boeien geslagen en vervolgens in de cel geplaatst. Niet veel later werd ze weer in vrijheid gesteld. Solo pleitte voor de rechtbank schuldig. Uit het onderzoek bleek immers dat ze bij de controle drie keer het wettelijk toegestane alcoholgehalte in haar bloed had. De rechtbank legde dan ook bijkomende voorwaarden op, zoals verslavingszorg. De aanklachten wegens kindermishandeling en verzet bij arrestatie werden ingetrokken.

Hope Solo is een levende legende in het Amerikaanse vrouwenvoetbal. Ze kwam meer dan 200 keer uit voor de nationale elf, waarmee ze twee keer olympisch en één keer wereldkampioen werd.