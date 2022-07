Column Limburgs Landschap - Wilde kamperfoelie

Ik vind het een gekke naam voor deze plant. Blijkbaar is de benaming kamperfoelie een afgeleide van de wetenschappelijke benaming caprifolium. Een samenstelling van capri - wat staat voor geit - en folium - dat blad betekent. Dus eigenlijk ‘geitenblad’. Over de oorsprong lopen de meningen uit elkaar. De ene zegt dat de bladeren lijken op de hoef van een geit. Andere bronnen beweren dan weer dat geiten gek zijn op deze planten. Maar de voor mij leukste uitleg is dat kamperfoelie net zo goed kan klimmen als een geit. Want klimmen, dat kan ze.Kamperfoelie is een straffe klimplant die menige tuinliefhebber tegen zijn huisje of omheining heeft staan. Niet enkel omdat ze in een mum van tijd voor een mooie bedekking zorgt. Vooral omdat ze momenteel jou trakteert op een zee van prachtige, sierlijke bloemen. In de tuinen kan je ze vinden in alle kleuren van de regenboog. Maar ik verkies de iets minder uitbundige, maar wel wilde, variant die ik in onze natuurgebieden tegenkom. Tijdens die wandeling geniet ik van hun prachtige bloei. Want geur, die is er op dat moment zo goed als niet. Kamperfoelie is een plant met een eigenzinnige keuze. Zij heeft beslist om in te zetten op de nachtvlinder. Overdag laat ze elke bij, hommel of zweefvlieg aan zich voorbijgaan. Ze houdt haar geurklieren - met de kans dat ik nu weer een botanische flater van formaat heb neergeschreven - halsstarrig dicht. Maar eenmaal de zon langzaam achter de horizon verdwijnt, gooit ze alle registers open. De hele nacht laat ze haar zeemzoete geur de vrije loop. Als nachtvlinder kan je hieraan niet weerstaan. Elk bezoek van de door de geur van kamperfoelie aangelokte insecten, is voor deze klimmer een kans op voortbestaan. Je moet eens een stukje van je nachtrust opofferen om dit live mee te maken. Wel opletten dat je ook niet bedwelmd geraakt. Want die geur is echt top. Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele parfumproducent er in slaagt om dit te evenaren. Als blijkt dat je na je bezoek elke nacht wakker schiet om aan de kamerfoelie te gaan ruiken, maak je dan geen zorgen. Misschien heb je gewoon wel wat nachtvlindertrekjes?Foto: Jan Leijskens