Eerder deze Tour hadden ze nog ruzie, maar nu heeft Peter Sagan enkel lof voor Wout van Aert: “Hij zou voor de gele trui moeten gaan”

De Slovaak kreeg een vraag over Van Aert, die met grote overmacht het puntenklassement won waar Sagan ooit zelf zo onaantastbaar was. “Dit is een ander niveau”, reageerde Sagan. “Als je zijn resultaten bekijkt, is dat gewoon heel indrukwekkend: sprinten, tijdrijden, klimmen… Hij kan alles. Hij zou voor geel moeten gaan in de Tour de France. Ik weet niet hoe zijn benen voelen, maar hij doet alles er makkelijk uitzien.”

Mooie woorden dus van Sagan, die in het begin van de Tour de France nochtans overhoop lag met onze landgenoot. Hij wees Van Aert na een sprint letterlijk met de vinger. Ik zat in een heel goede positie, maar ik werd afgestopt. Die bewegingen van Van Aert waren echt lelijk. Die vinger was ook voor hem bedoeld, hij weet dat”, raasde de Slovaak toen. Ook in 2020 maakten de twee al eens ruzie in de Tour. In de elfde etappe kreeg Van Aert toen in de massasprint een beuk van Sagan, die later gedeklasseerd zou worden. Van Aert trakteerde de ex-wereldkampioen toen op een middenvinger.