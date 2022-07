Motorrijder op slippers blaast 3 promille bij controle in Bilzen

Bilzen

Een 43-jarige motorrijder uit Bilzen heeft dinsdagochtend zijn rijbewijs voor 15 dagen moeten inleveren. Uit een alcoholtest bleek dat hij 3 promille alcohol in het bloed had. Hij had recent ook nog marihuana gebruikt.

Een patrouille van de politie merkte de motorrijder op in het centrum van Bilzen. Hij reed onzeker en droeg slippers. Op de Korenwal werd hij aan de kant gezet voor een alcohol- en speekseltest. Beiden waren positief waardoor zijn rijbewijs werd ingetrokken. De man was in 2016 al eens veroordeeld voor dezelfde inbreuken. Hij zal het binnenkort mogen gaan uitleggen bij de politierechter. Zijn passagier - die geen voorgeschreven beschermende kledij droeg - kreeg een boete van 58 euro.

Even later werd op de Biesenweg in Martenslinde een voertuig in het kader van de ZomerBOB-campagne aan de kant gehaald. De bestuurder bleek 0,70 promille alcohol in het bloed te hebben. Zijn rijbewijs werd voor 3 uur werd ingehouden. Hij zal ook een boete van 179 euro moeten betalen. mm