Marianne Vos praat na “mooiste zege” voor het eerst openlijk over vriendin: “Zij mag ook in de spotlights staan”

De Nederlandse wielrenster Marianne Vos (35) heeft na haar ritwinst en gele trui in de Tour de France Femmes voor het eerst openlijk gepraat over haar vriendin. Tot dusver had de renster van Jumbo-Visma nog nooit gezegd dat ze op vrouwen valt.

Vos ijverde zelf jarenlang voor een wederopstart van de Tour de France voor vrouwen en toonde zich emotioneel toen ze in Provins op het hoogste schavotje stond. “Op dit moment is dit mijn mooiste zege”, zei ze bij Nederlandse krant De Telegraaf. Toch een statement na een carrière van bijna twintig jaar, waarin ze bijna 250 overwinningen pakte en zich opwierp tot leading lady van het Nederlandse wielrennen.

Daarna dankte ze na haar ouders ook haar vriendin na haar triomf. “Zij is hier niet vandaag, maar zowel zij als mijn ouders steunen me met heel hun hart. Ik weet dat ze er altijd voor mij zijn”, tekende het Nederlandse dagblad AD op.

Vos, die nooit veel heeft prijsgegeven over haar privéleven, zei zich er bewust van te zijn dat ze nooit eerder gezegd had op vrouwen te vallen of dat ze een partner heeft. ‘Ik bedank altijd mijn ouders en familie, nooit mijn vriendin, terwijl zij ook voor mij heel belangrijk is. Zij mag ook in de spotlights staan, al betekent dat niet dat we nu plots dubbelinterviews gaan geven of zo.”