Verslagenheid nadat asielzoeker (26) verdrinkt in meer: “We leven mee met zijn familie, die ook in België verblijft”

Een jongeman uit Eeklo is afgelopen zondag overleden in het Meer van Bütgenbach, in de gelijknamige gemeente in de Oostkantons. Hij kwam samen met twee andere zwemmers in de problemen. Twee van hen konden worden gered. Eén man overleefde het helaas niet.

Het vreselijke ongeval deed zich afgelopen zondag voor, toen drie mannen aan het zwemmen waren op een twintigtal meter van het zandstrand Venntastic Beach in Bütgenbach. De drie raakten om een nog onbekende reden in de problemen in het meer. Ze werden opgemerkt door kajakkers, die onmiddellijk de reddingsdiensten op de hoogte brachten.

Traumahelikopter

De drie zwemmers konden snel naar de kant worden gebracht, maar een van hen moest worden gereanimeerd. Ondanks de inzet van een Duitse traumahelikopter heeft de jongeman uit Eeklo het niet overleefd.

De lokale politie legde zondag meteen alle activiteiten op en rond het strand Venntastic Beach in Bütgenbach stil. Het slachtoffer is een 26-jarige man uit het Eeklose asielcentrum. Op het moment van het tra­gische ongeval verbleef de twintiger met een grotere groep in Bütgenbach.

Geschokt

Het asielcentrum in Eeklo bevestigt de feiten, maar geeft geen verdere commentaar over de omstandigheden die tot de dood van de jongeman hebben geleid. “We zijn bijzonder geschokt en leven mee met de familieleden van de man. Ook zij verblijven in België”, zegt Patrick Gillebert, centrumverantwoordelijke in het Eeklo centrum.