Model gedrogeerd terwijl ze danste in aquarium vol vissen

Torfun Worachottanan (25) was ingehuurd om een bikini te dragen terwijl ze danste in de aquaria van de dierenwinkel in de populaire Chatuchak markt in Bangkok, Thailand. Nadat ze gebak had aangenomen van iemand op het event, werd ze onwel. Het waren volgens haar een koek en een brownie met marihuana in. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis.