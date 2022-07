Wout van Aert met helikopter naar Roeselare voor na-Tourcriterium: “35.000 toeschouwers verwacht”

Wout van Aert komt vanavond voor het eerst in actie op een na-Tourcriterium. De groene trui van de Tour de France staat samen met onder meer Yves Lampaert aan de start in Roeselare. Volgens Wielerflits moet Van Aert zich dinsdagnamiddag eerst nog melden op het hoofdkwartier van wielerteam Jumbo-Visma in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch.

Daarna zou hij per helikopter naar Roeselare overgevlogen worden om zo snel mogelijk de 230 kilometer tussen de twee steden te overbruggen en niet te riskeren dat hij onderweg vast komt te zitten in het verkeer. Met de auto is het zo’n tweeëneenhalf uur rijden tussen de twee steden, maar een helikopter legt die afstand gemakkelijk af in de helft van de tijd.

“We verwachten echt veel volk, misschien wel 35.000 toeschouwers”, zegt Thomas Verhaeghe, voorzitter van Roeselare Koerst. De organisatie wist naast Wout van Aert en Yves Lampaert nog enkele absolute toprenners te strikken. Zo komen Tiesj Benoot, Guillaume Van Keirsbulck en Tom Pidcock rechtstreeks van de Tour de France naar Roeselare, maar is het ook uitkijken naar enkele opmerkelijke deelnemers. Zo starten er drie jonge Koreaanse renners die een jaar lang in België verblijven.

Ook van de partij: Bas Tietema. De renner van Bingoal Pauwels Sauces WB is bekend van zijn Youtube-reeks Tour de Tietema, waarbij hij de Tour de France op geheel eigen wijze volgt. In het verleden liet hij zo al meermaals honderd pizza’s leveren aan het Tourpeloton na aankomst in Parijs. “Wie de renners wil trakteren aan de finish met een lekkere pizza, zal dat ook hier kunnen”, Verhaeghe.