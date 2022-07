Laura Lynn heeft nieuwe vriend (en het is een oude bekende): “Supergelukkig samen”

Joffrey (45) was een kwarteeuw geleden lid van de boyband ‘En Zo’, maar werkt tegenwoordig als turnleraar. Hun paden kruisten toen al, “maar we waren nog tieners”, aldus de man. “Vorig jaar kreeg ik plots een berichtje van Sabrina (Tack, de echte naam van Lynn, red.). Toen is de sneeuwbal aan het rollen gegaan.”

Inmiddels zijn ze al zes maanden een koppel. “Ik ben bewust voorzichtig geweest om na de breuk met Matthias (Lens, red.) met m’n geluk naar buiten te treden”, aldus Lynn. “Het is lang aftasten geweest. Ook voor m’n dochter, ik wou haar niet zomaar in iets nieuws storten.” Ze wonen dan ook nog niet samen. “Ik heb twee dochters en één zoon en een co-ouderschapsregeling”, aldus Joffrey. “Maar voorlopig is dat prima zo. We zijn supergelukkig samen.”