Britse man is 176 miljoen euro aan bitcoins kwijt (maar heeft nu ingenieus plan)

James Howells uit Newport in Wales gooide in 2013 geleden een harde schijf weg met daarop 8.000 bitcoins (aan de huidige koers zo’n 176 miljoen euro waard). Dat apparaat zou beland zijn op de lokale stortplaats, ergens tussen 100.000 ton afval.

Een kostelijke misser, dus probeert Howells de gemeenteraad van Newport al jarenlang te overtuigen van allerlei plannen om de harde schijf terug te vinden. Alle plannen werden in het verleden echter afgekeurd, wegens niet milieuvriendelijk, te tijdrovend, en te duur. Daarom zocht Howells steun bij een externe financier, die tot 10 miljoen euro zou willen betalen voor de zoektocht naar de harde schijf.

In het nieuwste plan zouden machines het vuilnis eerst moeten opgraven. Dat zou vervolgens gesorteerd moeten worden in een tijdelijke faciliteit in de buurt van de stortplaats: door mensen, maar ook door een artificieel intelligente machine van een bedrijf uit de Amerikaanse staat Oregon. Om te verijdelen dat andere geïnteresseerden zelf in het afval zouden gaan zoeken naar de harde schijf, zouden ’s nachts dan weer twee robothonden over het terrein patrouilleren.

Vraag is of Howells de gemeenteraad van Newport kan overtuigen. Die kans lijkt klein: “Er is niets dat meneer ons zou kunnen voorleggen wat ons zou doen instemmen”, aldus een vertegenwoordiger. “Zijn voorstellen vormen een aanzienlijk ecologisch risico dat we niet kunnen accepteren, en dat we volgens de voorwaarden van de vergunning ook niet kunnen overwegen.” Het is bovendien ook maar de vraag of de harde schijf nog intact en leesbaar is.