Regé-Jean Page, de acteur die iedereen wil: “Ik leerde al vanaf mijn drie jaar dat ik een wandelend politiek statement ben”

Wereldberoemd werd hij dankzij Netflix-reeks ‘Bridgerton’ en sindsdien duikt Regé-Jean Page (34) overal op. In geruchten over de nieuwe James Bond, in de nieuwste actiefilm ‘The gray man’, en volgend jaar in de verfilming van rollenspel ‘Dungeons & dragons’. Zelfs bij Marvel stond hij op de castlijst, al bleek dat een foutje van de filmreus. Page is intussen veel meer geworden dan enkel de hertoghunk uit het kostuumdrama. Gewild door iedereen.