Pas gekochte mountainbike gestolen ín Decathlon: “Fiets was al betaald en gescand, dus volgens de winkel mijn eigendom”

Schelle

Erwin Lambrechts (36) uit Puurs (Puurs-Sint-Amands) ging zaterdag zijn nieuwe mountainbike ophalen in de Decathlon-winkel in Schelle. Terwijl hij bijbehorende fietsschoenen aan het passen was, werd zijn fiets onder de neus van het personeel gestolen. Volgens de sportwinkel was de fiets op dat moment al eigendom van Erwin. “Hoe kan het dat iemand gewoon een fiets uit de winkel neemt en daarmee naar buiten wandelt, zonder dat hij wordt tegengehouden?”, vraagt hij zich af.