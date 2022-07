EU-lidstaten eens over plan om gasverbruik terug te dringen, België vraagt uitzondering

De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over een plan om het gasverbruik binnen de EU terug te dringen. Dat meldt het Duitse persagentschap dpa in de nacht van maandag op dinsdag. België heeft meteen een uitzondering gevraagd.

Het noodplan van de Europese Commissie houdt in dat de lidstaten het gasverbruik tussen 1 augustus en 31 maart met 15 procent terugschroeven. Dat moet het continent wapenen voor een winter met fors verminderde of zelfs totaal gestopte gasleveringen uit Rusland.

De Europese ministers van Energie komen dinsdag samen voor een buitengewone vergadering.

Samen met een tiental ­andere Europese landen vraagt België een uitzondering op de verplichting het gasverbruik met 15 procent te reduceren, schrijft De Tijd.

Ons land vraagt een uitzondering omdat België een strategisch doorvoerland is voor gas. “Slechts 25 procent van het gas dat we binnenkrijgen via pijpleidingen vanuit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en via lng-tankers is voor eigen gebruik bestemd. De overige 75 procent voeren we uit naar het buitenland”, zegt een diplomatieke bron.

Via de pijpleidingen naar Nederland en Duitsland zit die gasexport nu op de maximumcapaciteit. Als België zijn gasverbruik met 15 procent vermindert, kunnen we die besparing niet exporteren naar de buurlanden. We kunnen het gas evenmin opslaan in eigen land, want daarvoor hebben we onvoldoende opslagruimte. Het gevolg is dat we de import zouden moeten beperken. Dat betekent dus lng-tankers, die vloeibaar aardgas van overzee tot bij ons brengen, weigeren.

Politiek ligt dat volgens De Tijd erg gevoelig. Het zou betekenen dat België de buurlanden maximaal blijft bevoorraden terwijl aan de bevolking en de bedrijven wordt gevraagd zwaar te besparen op het verbruik. “Principieel hebben we het daar moeilijk mee. We worden gestraft omdat we een doorvoerland zijn”, klinkt het in regeringskringen.

Ook Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië vragen een uitzondering omdat ze net als België belangrijke doorvoerlanden zijn. Ook daar leeft eenzelfde sentiment als in ons land: ze hebben het gevoel te moeten opdraaien voor dreigende tekorten in Duitsland. De Bondsrepubliek heeft jarenlang nagelaten onafhankelijker te worden van Russisch gas, waardoor nu een zware economische crisis dreigt als de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan dichtdraait.