“Grote brand in oliedepot in Donetsk”

Archiefbeeld: in mei brak ook al een brand uit in een oliedepot in Donetsk, na een raketaanval. — © AP

Een grote brand is dinsdag uitgebroken in een oliedepot in Donetsk, in het oosten van Oekraïne, dat eerder gebombardeerd werd door Oekraïne. Dat meldt het Russische staatspersagentschap TASS.

Volgens TASS was het vuur in het oliedepot in het Budyonnivskyi-district “tientallen meters hoog” en kon het in verschillende districten van Donetsk gezien worden. Brandstoftanks staan er in brand, klinkt het. Er is geen melding van slachtoffers.

Eerder werd volgens TASS melding gemaakt dat het gebied van het oliedepot gebombardeerd werd met drie 155-mm artilleriegranaten, naast andere aanvallen op verschillende districten van Donetsk.