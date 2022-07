De 24-jarige en 2m08 grote West-Vlaming is onder meer ex-Oostende en Leuven Bears. Afgelopen campagne was hij bij Charleroi goed voor 8 punten, 6 rebounds en 2 assists. Hij was twee seizoenen bij de Spirous aan de slag. Naast Manu Lecomte (Jonava) is Tim Lambrecht de tweede Belg die de volgende campagne zal uitkomen in de Litouwse LKL. (cpm)