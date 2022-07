Gestreden om zoon aan de beademing te houden, maar rechter oordeelt: Archie (12) laten sterven is enige optie

Archie Battersbee, een blonde, vrolijke jongen die geregeld filmpjes postte op Tiktok, werd op 7 april van dit jaar bewusteloos teruggevonden in zijn huis in Essex. Volgens zijn moeder had hij deelgenomen aan een Tiktok-challenge, de blackout challengewaarbij je ervoor zorgt dat je bewusteloos wordt, omdat hij op de grond lag met een koord rond zijn nek. Hij werd snel naar het Royal London Hospital gebracht, waar hij uiteindelijk hersendood werd verklaard. Waarna de artsen besloten dat het voor Archie het beste was als hij losgekoppeld zou worden van de beademing. Volgens de artsen overleed Archie al op 31 mei, hetzij bijna twee maanden geleden.

Maar daar wilden moeder Hollie Dance en papa Paul Battersbee niets van weten. En dus trokken zij naar de rechter. Rechter Mr. Justice Hayden beschreef echter wat er met Archie was gebeurd als een “tragedie van onmetelijke omvang” maar zei dat het medisch bewijs “dwingend en unaniem” was en een “somber beeld schetste”. Archie loskoppelen was de enige “juiste” optie.

(Lees verder onder de foto)

De moeder van Archie, Hollie Dance, maandag na het horen van de uitspraak — © AP

Natuurlijke dood

De ouders van Archie konden zich niet vinden in die uitspraaken besloten beroep aan te tekenen. Volgens de advocaat van Dance en Battersbee, Edward Devereux, had Hayden namelijk geen “echt of passend gewicht” toegekend aan Archie’s eerder geuite wensen en religieuze overtuigingen.” Hayden zou volgens de familie ook geen “alomvattende evaluatie” hebben verricht van de voordelen en de lasten van de voortzetting van de levensondersteunende behandeling. Hij zou “ten onrechte hebben geconcludeerd dat de behandeling belastend en zinloos” was.

Maar de ouders van Archie hebben nu ook in beroep te horen gekregen dat het leven beëindigen van Archie de enige optie is. Drie rechters van het hof van beroep in het centrum van Londen hebben maandag namelijk geoordeeld dat de beslissing om Archie aan “een natuurlijke dood” te laten sterven, gebaseerd is op het belang van het kind. “Het is niet normaal dat we eindeloos moeten vechten voor wat wij denken dat goed is voor Archie. Toprechters hebben ons nu verteld wat de wet is. Als het zo zit, dan moet de wet veranderen”, vertelde Dance na het horen van de uitspraak.”

“Hij komt bij”

De beëindiging van de behandeling is nu gedurende 48 uur uitgesteld tot en met woensdag zodat de familie - indien het dat wenst - in beroep kan gaan bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De familie zou dat laatste ook aan het overwegen zijn. Volgens de advocaat van de ouders zou er namelijk “nieuw bewijs zijn”. Die vertelde tijdens de hoorzitting dat Dance had gezien hoe haar zoon vrijdag en zaterdag geprobeerd had om zelfstandig te ademen. Dance gaf ook al aan dat haar zoon haar hand had vastgepakt en hij dus niet van de beademing mocht worden gehaald.

“Het ziekenhuis kiest duidelijk wat het aan de rechtbank wilt voorleggen. Vandaag hebben we weer te horen gekregen dat Archie gewicht verliest terwijl hij gisteren 400 gram is bijgekomen. Waarom spreken ze nu van afvallen”, vroeg Dance zich maandag af na het horen van de uitspraak.