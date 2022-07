Het nieuwe seizoen is voor KRC Genk onder een slecht gesternte gestart. Na de onfortuinlijke nederlaag op Club Brugge verliest het nu ook een speler voor lange tijd. Luca Oyen blijkt de voorste kruisband van zijn linkerknie te hebben gescheurd. Hij zal in 2022 allicht niet meer in actie komen. “Heel spijtig voor hem en voor ons. Maar we panikeren niet”, aldus Head of Football Dimitri de Condé.