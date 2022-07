“Wisselend bewolkt met kans op buien, namiddag blijft het droog”

Met maxima tussen 21 en 23°C is het ietwat aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. Op beschutte plekjes kan het in de zon echter best aangenaam vertoeven zijn. In een open omgeving komt er gedurende de namiddag gemiddeld 3 tot 4 Beaufort te staan waardoor het tijdens de bewolkte perioden best wel wat fris kan aanvoelen.

‘s Avonds gaat de wind aan banden maar dan koelt het ook vlot af.

In de nacht naar woensdag zakt de temperatuur naar minima beneden 10°C. Het blijft dan droog met brede opklaringen.

