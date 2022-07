Sarah Dumont bereikt finale 200m vlinderslag op Europees Jeugd Olympisch Festival

De jongere zus van Valentine Dumont tikte in de eerste halve finale als tweede aan in 2:17.41. Ze moest enkel de Turkse Belis Sakar (2:15.19) voorlaten. De reeksen had Dumont overleefd met een chrono van 2:19.09, goed voor de tweede stek in de eerste reeks. De finale is dinsdag om 18u23 voorzien.

Verder haalden de Belgische basketmeisjes het in hun eerste groepsmatch met 66-50 van Finland. De jongensploeg in het volleybal opende de poulefase met een 3-2 zege tegen Polen: 25-23, 25-22, 23-25, 17-25 en 15-7.

In het badminton won Arnaud Huberty zijn eerste twee wedstrijden in groep 8. Zowel de Armeniër Manvel Harutyunyan (21-11 en 21-19) als de IJslander Mani Berg Ellertsson (21-9 en 21-8) klopte hij in twee sets. Bij de meisjes verloor Amber Boonen haar eerste match in poule 7 met 21-6 en 22-20 van de Nederlandse Flora Wang.

Tennisser Ethan Dasset strandde in de eerste ronde van het enkeltoernooi. De Italiaan Andrea De Marchi was met tweemaal 6-4 te sterk. Dasset en Anastasia Huijsegoms gingen er vervolgens ook meteen uit in het gemengd dubbel, na een 6-3 en 6-4 nederlaag tegen het Slovaaks duo Nala Kovacic en Paolo Angeli.

Het EJOF, dat tot en met zaterdag plaatsvindt in Slovakije, is een multisportcompetitie gericht op Europese atleten tussen 12 en 18 jaar oud. Op de vorige editie van het jeugdfestival, in Bakoe in Azerbeidzjan in 2019, behaalden de Belgen zeven medailles.