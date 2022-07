Armand Duplantis op steeds eenzamere hoogte na wereldtitel en wereldrecord: “Maar het voelt niet alsof ik mijn maximum al heb bereikt”

Dat hij de enige lacune op zijn palmares – een wereldtitel outdoor – al had dichtgeplamuurd, volstond niet voor Armand Duplantis. Hij voegde er vervolgens nog een nieuw wereldrecord aan toe. Op het WK in Eugene ging de 22-jarige Zweed met 6m21 een centimeter hoger dan zijn eigen pieksprong uit maart.

Geen enkele concurrent zweefde op dit WK hoger dan 5m94, een onwaarschijnlijke bonus van 27 centimeter. Toen Duplantis met zijn eerste poging over 6m00 ging, was hij al zeker van goud, maar hij wilde meer. It’s lonely at the top. Letterlijk. De olympische kampioen was op dat moment nog de enige atleet in het stadion. “Dan komt er een pak druk op je schouders te liggen, maar het is ook een eer wanneer toeschouwers speciaal voor jou op hun zitje blijven.”

Het speelse gemak waarmee hij nu al voor de vijfde keer een wereldrecord vestigde, suggereert dat de Zweed nog flink wat hoger aankan. Tijdens zijn recordsprong had hij zelfs 8,2 centimeter overschot. “Ik voelde dat ik de lat niet had geraakt, maar was zelf verrast toen ik die marge vernam.”

Insiders vermoeden dat Duplantis het potentieel bezit om 6m30 hoog te klimmen. “There is definitely more. Het voelt alleszins niet dat ik mijn maximum al bereikt heb. Grenzen verleggen houdt me gemotiveerd. En ondertussen amuseer ik mij.” En rinkelt de kassa. Hij verliet de States met een bonus van 100.000 euro.

Memorial Van Damme

Duplantis wordt ongetwijfeld een van de hoofdattracties op de Memorial Van Damme, die op vrijdag 2 september in Brussel plaats vindt. De meeting voegde ook de Jamaicaanse sprintkoningin Shelly-Ann Fraser-Pryce en meerkampster Noor Vidts toe aan het programma. Nafi Thiam (goud op de zevenkamp), Yaroslava Mahuchikh (zilver in het hoogspringen) en Erriyon Knighton (brons op de 200m en jongste medaillewinnaar ooit op een WK) waren eerder al aangekondigd.