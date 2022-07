Jonge Red Panthers winnen tweede wedstrijd op EK in Gent vlot van Wales: 10-0!

De jonge Red Panthers, de Belgische U21-vrouwenhockeyploeg, hebben maandag gemakkelijk Wales verslagen met 10-0 in hun tweede wedstrijd op het EK voor junioren in Gent. Na hun 1-1 gelijkspel tegen Nederland van zondag hebben de Belgische dames nog maar één punt nodig om zich te plaatsen voor de halve finales. Woensdag nemen ze het in groep A op tegen Spanje.

Wales, dat in zijn openingswedstrijd met 6-0 verloor van Spanje, was geen partij voor de jonge Red Panthers. In de derde minuut maakte Anne-Sophie Roels het openingsdoelpunt voor België, waarna Charlotte Englebert (7. pc, 14. en 59.), Alix Marien (17.), Vanessa Blockmans (29., 47. pc), Emily White (32.), Noa Schreurs (55.) en Elizabeth Mommens (60. pc) de score verder uitdiepten.

De partij tussen Nederland en Spanje eindigde op een 1-1 gelijkspel. België neemt het woensdag op tegen Spanje (17u45) met als inzet een plaats bij de laatste vier. De jonge Red Panthers staan samen met Spanje aan de leiding in hun groep met vier punten, maar hebben een beter doelsaldo. Oranje, favoriet voor de eindwinst op het EK, is derde (2 ptn) gevolgd door Wales (0 ptn).

In groep B zitten titelverdediger Duitsland, Engeland, Ierland en Schotland. De eerste twee ploegen van elke groep plaatsen zich voor de halve finales, die op vrijdag 29 juli zullen plaatsvinden. Het doel van de Belgen is zich te kwalificeren voor het volgende WK voor junioren, eind 2023 in Chili. Daarvoor moeten ze in de top vijf eindigen op het EK.