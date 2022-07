‘Goodfellas’-acteur Paul Sorvino (83) overleden

De Amerikaanse acteur Paul Sorvino, vooral bekend van zijn rol als maffiabaas Paulie Cicero in de klassieker Goodfellas, is maandag op 83-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn vrouw, die zegt dat hij op natuurlijke wijze overleed.

“Onze harten zijn gebroken. Er zal nooit nog een Paul Sorvino zijn, hij was de liefde van mijn leven en een van de beste performers die ooit op het scherm en op podia te zien was”: die mooie woorden heeft Dee Dee Sorvino, de vrouw van de acteur, over voor haar overleden man. Ook dochter Mira spaarde de lof niet. “Een leven vol liefde, vreugde en wijsheid met mijn vader is voorbij. Ik hou zoveel van hem, hij was de meeste prachtige vader. Ik stuur al mijn liefde naar de sterren, papa, zodra je opstijgt.”

Paul Sorvino draaide vijf decennia mee in de filmwereld. Het bekendst is hij van zijn rol als Paulie Cicero, de maffiabaas in de Martin Scorsese-klassieker Goodfellas. Veel lof kreeg hij ook voor zijn vertolking van Henry Kissinger in de film Nixon. Hij dook ook op in onder meer Romeo + Juliet en Reds.

Sorvino speelde voorts ook onder meer in de tv-serie Law & Order. Hij is ook bekend als de vader van Mira Sorvino, die in 1995 een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol in de wacht wist te slepen voor haar rol in Woody Allens film Mighty Aphrodite.