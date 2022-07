Weer een Rode Duivel naar de Premier League: Orel Mangala verkast officieel naar Nottingham Forest

De promovendus in de Premier League bood eerst zo’n 10 miljoen euro, maar trok het bod op naar 15 miljoen. Iets wat Stuttgart niet kon weigeren. Het transfersaldo van de Duitse club staat momenteel 6,4 miljoen in het negatief. De geldsom die Mangala oplevert, zal de kassa spijzen. De Duitsers haalden hem in 2017 ook maar voor 1,8 miljoen weg uit de jeugd van Anderlecht.

Mangala tekende voor meerdere seizoenen in Engeland. De tweevoudige Rode Duivel - eind maart vierde hij zijn debuut in de oefeninterlands tegen Ierland en Burkina Faso - is bij Forest de twaalfde aanwinst van deze zomermercato.

Mangala zelf hoopt dat hij een goeie keuze heeft gemaakt met het oog op het WK in Qatar. Nottingham Forest is na de promotie alvast ambitieus. Het betaalde ook al 20 miljoen euro aan Union Berlin voor spits Taiwo Awoniyi (ex-Moeskroen en Gent). (jug)

