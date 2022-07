Houthalen-Helchteren

Het zwemverbod in De Plas van Kelchterhoef in Houthalen-Helchteren is ook dinsdag nog van kracht, nadat er zondag een 19-jarige uit Brussel verdronk. De jongeman is mogelijk overleden aan de gevolgen van een ‘cold shock’ of aan een verraderlijke onderstroom. “We kunnen er niet genoeg voor waarschuwen”, zegt hydroloog Patrick Willems.