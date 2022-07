Macron trekt naar West-Afrika voor gesprekken over terrorisme en voedselvoorziening

De Franse president Emmanuel Macron trekt naar West-Afrika voor een gespreksronde over de strijd tegen terrorisme en de voedselvoorziening. Dinsdag om 13 uur wordt Macron in de Kameroense hoofdstad Yaoundé verwacht, waar een ontmoeting met zijn Kameroense ambtsgenoot Paul Biya op het menu staat. Daarna reist het Franse staatshoofd door naar Benin en Guinee-Bissau.

Naast de voedselvoorziening zal Macron het er vooral ook over de strijd tegen het terrorisme hebben. Benin grenst aan de Sahel, waar terreurbewegingen hun actieterrein hebben. In Benin wil Macron het ook over de culturele samenwerking tussen beide landen hebben. Daarbij zal het ook gaan over de geroofde koloniale goederen die Frankrijk aan het land heeft terugbezorgd. Donderdag rondt Macron zijn Afrikareis af in Guinee-Bissau.