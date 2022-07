Tongeren

Een vrouw belt naar politie Tongeren-Herstappe omdat de buurvrouw een emmer water over haar gooit, met de boodschap dat ze te veel lawaai maakt. In de zomer zitten we vaker buiten, en dus is de kans ook groter dat we ons ergeren aan onze buren. Wij trokken mee in het spoor van de nachtploegen, die in de warme zomermaanden vooral moeten bemiddelen.