Afkoelen tijdens deze mooie boottochten: bouw je eigen vlot of droom weg op een fluisterbootje

Geniet tijdens een rustgevend kajaktochtje van het uitzicht over de Maasvallei of ga voor het ruigere werk tijdens het raften. — © Visit Maasmechelen

Handen uit de mouwen om een vlot te bouwen? Of zoek je eerder de rust op tijdens een tocht in een fluisterbootje? Deze boottochtjes op de Limburgse wateren hebben voor elk wat wils.

Fluisterbootjes in Dilsen-Stokken

Dankzij de fluisterbootjes kan je geruisloos over het water van de Oude Maas varen zonder de natuur te storen. De bootjes vertrekken dagelijks tussen 9.30 uur en 13.30 uur, een toch duurt 2 uur. Het wandelgebied Negenoord-Kerkeweerd geeft je een prachtig uitzicht over het RivierPark Maasvallei.

Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Prijs: 5 euro per persoon, minimum 4 personen per boot. Info: www.toerisme-dilsen-stokkem.be

© Toerisme Dilsen-Stokkem

Elektrisch varen op de Maasplassen

Huur samen met je familie of vrienden een StilSloep, StilWhaly of StilFish en ga het water op in een elektrisch aangedreven bootje. Zo kan je met je favoriete gezelschap onthaasten te midden van de vrije natuur. Een vaarbewijs is niet nodig.

Agropolis Park 102 in Kinrooi. Prijs: vanaf 70 euro, prijzen variëren per type boot. Info: www.stilsloep.be

Met een StilSloep op de Maas — © StilSloep

Kajakken en raften op de Maas

Maak er samen met je vrienden een leuke uitstap van en geniet tijdens een rustgevend kajaktochtje van het uitzicht over de Maasvallei of ga voor het ruigere werk tijdens het raften. Nat word je ongetwijfeld!

Maasdijk in Lanaken. Prijs: vanaf 20 euro per persoon. Info: www.kajakmaasland.be

© Visit Maasmechelen

Dommelafvaart bij de Neerpeltse Watersportclub

De Neerpeltse Watersport Club biedt je de mogelijkheid om het mooiste gedeelte van de Dommel tussen Neerpelt en Valkenswaard per kano of kajak af te varen. Door de vriendschappelijke sfeer voelt elke water- en natuurliefhebber zich hier thuis.

Lommelsakker 7 in Pelt. Prijs: 15 euro voor een eenpersoonskajak. 30 euro voor een twee- of driepersoons Canadese kano. Info: www.nwc.be

Surfen, zeilen en roeien op het Schulensmeer

Bij het Schulensmeer kan je niet enkel terecht voor deugddoende wandelingen, maar ook de avonturier in jou wordt hier getriggerd door de surf-, zeil- en roeimogelijkheden. Geniet vanop het water van de mooie natuur, de zon en de verkoeling.

Demerstraat 60 in Lummen. Prijs: vanaf 9 euro voor een dagkaart. Info: www.schulensmeer.be

© Betty Vandingelen

Op een zelfgemaakt vlot

Bouw met zes balken, vier tonnen, touwen en een handleiding voor het leggen van stevige knopen een echt vlot. Ben je geslaagd in je opdracht en maak je een zorgeloos tochtje of ga je toch samen met je vrienden kopje-onder op het meer?

Maasdijk 1, bus 2 in Ophoven (Kinrooi). Prijs: vanaf 35 euro per vlot. Zwemvesten aan 3 euro per stuk. Info: www.sailcenterlimburg.com/verhuur/vlotbouw-materiaalid24/