Premier League kondigt zware maatregelen aan bij wangedrag fans

De Premier League maakt zich vooral zorgen over asociaal gedrag van fans, zoals het betreden van het veld, het afsteken van vuurwerk en discriminatie.

“Iedereen die vuurwerk of rookbommen bij zich heeft of afsteekt, krijgt vanaf komend seizoen automatisch een clubverbod. Deze verboden kunnen ook worden uitgebreid tot begeleidende ouders of voogden van kinderen die aan de activiteiten deelnemen”, schrijft de competitie.

“De namen van alle overtreders worden door de clubs doorgegeven aan de politie en vervolging kan leiden tot een strafblad, wat gevolgen kan hebben voor iemands carrière of opleiding en zelfs kan leiden tot een gevangenisstraf.”

Vorige maand maakte de Premier League al strengere veiligheidsmaatregelen bekend. Zo worden bezoekende clubs verplicht meer stewards mee te nemen naar uitwedstrijden.

Afgelopen seizoen ging het een aantal keer mis bij duels in de hoogste klasse van Engeland. Zo werd Aston Villa-keeper Robin Olsen aangevallen nadat Manchester City de titel had veroverd en betraden fans van Everton massaal het veld nadat de club degradatie had weten af te wenden. Ook werd Patrick Vieira, de trainer van Crystal Palace, door een fan uitgedaagd toen hij richting de kleedkamers liep. Vieira haalde de provocerende fan met een beenveeg onderuit.

De Premier League begint op vrijdag 5 augustus.