Adele kondigt nieuwe data aan voor concerten in Las Vegas

Adele start dit najaar met ‘Weekends with Adele’, de concertreeks in Las Vegas die ze begin dit jaar afblies. — © AFP

Weekends with Adele zal van november tot maart 2023 te zien zijn in het gekende theater The Colosseum. De plotse beslissing om de concerten te annuleren - Adele kondigde het nieuws pas 24 uur op voorhand aan - bracht veel kritiek met zich mee. “Ik weet dat sommigen onder jullie dit een gruwelijke beslissing van me vonden”, schreef de zangeres, “en dat zal me altijd spijten. Maar ik beloof jullie dat het de juiste was.”

Volgens Adele stond de show destijds immers nog niet op punt, maar is ze intussen helemaal klaar. “Ik kijk er al zo lang naar uit om elke week bij jullie te zijn in zo’n intieme ruimte. Ik ga jullie het beste van mezelf geven. Bedankt voor jullie geduld. Ik hou van jullie.”