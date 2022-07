‘Minions: The Rise of Gru’ is een maffe prequel van de populairste animatiereeks aller tijden

De Minions helpen Gru bij zijn grootste ambitie in ‘The Rise of Gru’. — © ISOPIX

De Minions zijn terug voor een vijfde avontuur, een dat zich in de jaren zeventig afspeelt. De gele mix van de Smurfen, Gremlins en Oompa Loompas (die hulpjes van Willy Wonka) helpt de elfjarige slechterik Gru bij het bestelen van een groep volwassen slechteriken. Maar de waardevolle steen die ze bemachtigen, wordt door Minion Otto geruild voor een prulletje. Gru ontslaat de gele knoeiers en onderneemt een solo-actie .. maar dat laten de Minions niet gebeuren.

Despicable Me-scheppers Chris Renaud en Pierre Coffin bouwden na drie afleveringen hun participatie in de twee prequels drastisch af. Bij Minions: The Rise of Gru hebben ze slechts een superviserende functie. Kyle Balda, die de eerste Minions-prequel inblikte, kreeg het stuurwiel volledig in handen. Dat zou zeer goed nieuws moeten zijn, want zijn Minions, de vierde episode in de reeks, was zonder meer de meest geflipte aflevering.

The Rise of Gru is nog steeds flink gestoord, maar door de acties van de Minions terug te schroeven ten voordele van de jonge Gru voelt de film iets minder heerlijk krankzinnig aan dan zijn voorganger. Al zullen kinderen dat tegenspreken. De Minions-serie is niet toevallig de meest populaire animatiereeks aller tijden en zal nog vele films meekunnen. cc

‘Minions: The Rise of Gru’ speelt momenteel in de bioscoopzalen.