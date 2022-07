Een week geleden zag Melanie Peetermans haar vriend Jasper Philipsen op tv naar zijn eerste Tourritzege snellen. In Parijs was ze wél op de afspraak. “Nadat ik Jasper zag juichen, trok ik een sprint van 500 meter. Toen ik hem in de armen viel, was ik meer bezweet dan hij”, klinkt ze daags nadien nog altijd dolgelukkig.