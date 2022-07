Beroep van ouders levert niets op: Archie Battersbee (12) mag van beademing gehaald worden tegen hun wil

De 12-jarige Archie Battersbee werd op 7 april van dit jaar bewusteloos aangetroffen in zijn woning in het Britse Southend, Essex. Volgens zijn moeder had hij meegedaan aan een online challenge waarbij deelnemers opzettelijk bewusteloos proberen te raken. Dat denkt ze omdat hij een band rond zijn hoofd had. Daarna kwam Battersbee nooit meer bij. In het ziekenhuis werd hij hersendood verklaard. De artsen vinden dat de medische behandeling moet worden stopgezet en de jongen van het beademingstoestel moet worden afgekoppeld. Volgens hen is de jongen in feite al op 31 mei overleden.

Een rechter van het Engelse High Court had die artsen in juni gelijk gegeven en beslist dat de jongen van de beademing gehaald moest worden. De ouders gingen daartegen in beroep, maar kregen ongelijk. De rechter oordeelde dat het stopzetten van de behandeling in het belang van de jongen is. Er moet nog 48 uur gewacht worden met Archie van de beademing halen zodat de ouders nog beroep kunnen aantekenen bij het Hof voor de Mensenrechten.