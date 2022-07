WHO roept op tot meer preventie na 236.000 verdrinkingen wereldwijd

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag een oproep gelanceerd om meer maatregelen te nemen om verdrinkingsdood te vermijden. Zowat 236.000 mensen verdrinken elk jaar terwijl de meeste doden te voorkomen zijn, aldus de WHO. De oproep komt er ter gelegenheid van de Werelddag ter voorkoming van verdrinking op 25 juli.

Verdrinking is een van de voornaamste doodsoorzaken voor kinderen en jongeren tot 24 jaar. Daarnaast is het de derde grootste reden waarom mensen sterven aan een ongeluk. Maar liefst 90 procent van het aantal mensen die verdrinken, komt uit lage- en middeninkomenslanden, klinkt het bij de WHO. De verdrinking vindt vaak plaats in doorsnee omstandigheden, zoals een bad nemen, reizen over water of tijdens het vissen.

De meeste doden zijn echter te voorkomen dankzij enkele goedkope en efficiënte oplossingen, aldus de WHO. “In veel gevallen weten we wat helpt om verdrinkingen te vermijden. We hebben tools en begeleiden overheden om beslissingen te maken”, zegt Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York en ambassadeur van WHO. Zo beveelt de organisatie bijvoorbeeld reddingslessen en lessen reanimatie aan voor omstanders. Ook zwemlessen voor schoolkinderen, het beheren van overstromingsrisico’s, een betere regulering van de scheepvaart en het delen van veiligheidstips met familie en vrienden behoren tot de aanbevelingen.