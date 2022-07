In ‘Under the Banner of Heaven’ spitten twee rechercheurs een gruwelijke dubbelmoord uit bij de mormonen

Gil Birmingham en Andrew Garfield als rechercheurs die een gruwelijke dubbelmoord in het mormoonse milieu onderzoeken in ‘Under the Banner of Heaven’. — © Disney+

In 1984 werden een mormoonse vrouw en haar baby op een beestachtige manier vermoord. De sporen leidden al snel naar een fundamentalistische groep binnen The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints of LDS-kerk en naar de schoonbroers van het slachtoffer. Over dat gruwelijke incident schreef journalist Jon Krakauer (Into the Wild, Into Thin Air) een boek dat ontwikkeld werd tot een zevendelige miniserie. Centraal staan twee (fictieve) rechercheurs, een voorbeeldige mormoon (Andrew ‘Spider-Man’ Garfield) en een Paiute-indiaan (Gil Birmingham van Yellowstone), die de zaak in handen nemen.

Gedrenkt in bloed

Het gruwelijke incident betekent voor de mormoon een geloofscrisis, vooral wanneer de top van de kerk hem onder druk begint te zetten. De serie beperkt zich niet tot het True Detective-achtig onderzoek, maar biedt ook op een gedramatiseerde manier historische context. De stichting van de LDS-kerk door Joseph Smith is immers gedrenkt in bloed. Mormonen werden zowel vervolgd als beschuldigd van slachtpartijen. Showrunner Dustin Lance Black schuwt geen enkele kritiek op de LDS-kerk en valt vooral het patriarchaat - dat vrouwen zeer streng onder de duim houdt - aan. Daarnaast nuanceert hij de feiten ook door gedetailleerde informatie te brengen.

Black kan het weten, want hij groeide op in een mormoons milieu – als homoseksueel dan nog – en was een van de schrijvers van Big Love, die serie over een mormoonse man met drie echtgenotes. Dat de LDS-kerk niet gelukkig is met de serie was te voorspellen. Ze verwijt Black dat hij de mormonen als gewelddadig voorstelt. Maar de feiten zijn er, de showrunner heeft de zaak uit 1984 niet uit zijn duim gezogen. Wie van een spannend en informatief misdaaddrama houdt, moet beslist kijken.

‘Under the Banner of Heaven’ speelt vanaf nu op Disney+