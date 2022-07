Sterren gaan voor de klomp: deze betaalbare schoen is een hit in Hollywood

Of je nu doorheen het huis sloft of langs het zwembad: de klompschoen van het label kun je werkelijk overal dragen, zo blijkt uit het beeldmateriaal dat sterren en influencers delen op Instagram. Onder een sok, jumpsuit, short en zelfs met kousen… alles mag. In elk seizoen, trouwens. Met de wollige uitvoering blijven je tenen lekker warm op koude dagen, luchtigere uitvoeringen lenen zich meer voor in de zomer. Het schoeisel is te koop in alle kleuren van de regenboog, maar een beige paar is duidelijk topfavoriet bij modeliefhebbers.

De trend is goed nieuws voor wie letterlijk in de voetsporen wil treden van Kendall Jenner en co, want de klompjes zijn best betaalbaar. Een paar met kenmerkend verstelbaar bandje aan de zijkant kost gemiddeld 135 euro.

