Elise Mertens verliest, Alison Van Uytvanck geeft op in eerste ronde WTA Praag

Het WTA 250-toernooi in de Tsjechische hoofdstad Praag (hard/251.750 euro) heeft niet lang geduurd voor Alison Van Uytvanck (WTA 40) en Elise Mertens (WTA30).

Het zesde reekshoofd Van Uytvanck gaf in de eerste ronde op bij een 2-5 achterstand tegen de Sloveense kwalificatiespeelster Dalila Jakupovic (WTA 141).

Eerder op de dag overleefde derde reekshoofd Elise Mertens (WTA 30) de openingsronde niet. De Belgische nummer 1 ging in drie sets onderuit tegen de Poolse Magda Linette (WTA 68): 6-3, 2-6 en 6-2. Voor Mertens was het de eerste nederlaag tegen Linette in vier duels.