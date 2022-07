Officieel: Inter verhuurt Zinho Vanheusden aan AZ

“Ik ben superblij”, reageert Vanheusden op de website van AZ. “Het heeft een paar weken geduurd, maar dat ik hier nu sta met mijn familie, dat maakt mij superopgelucht. Ik kan niet wachten totdat ik kan beginnen. AZ is de juiste ploeg voor mij.”

“We kennen Zinho al van de periode dat hij vanuit België op jonge leeftijd naar Italië vertrok. Toen was hij voor ons niet haalbaar, maar nu gelukkig wel. Wij zijn heel blij dat het rond is”, vertelt directeur voetbalzaken Max Huiberts. “Zinho is heel erg gewend om vanuit de opbouw het spel te verleggen met zijn passing en zijn indribbelen. Daarnaast is hij wendbaar en snel. Hij kan ook goed koppen. Eigenlijk heeft hij alle eigenschappen die je van een centrale verdediger wil zien.”

Vanheusden kreeg zijn opleiding bij Standard, waar hij in 2015 werd weggeplukt door Internazionale. In 2018 werd een speciale constructie op poten gezet om terug te keren naar Luik. Eerst gebeurde dat op uitleenbasis, een jaar later met een definitieve transfer voor bijna 12 miljoen euro, met daarbij wel de belofte de speler nadien terug te kopen voor 16 miljoen euro. In drie seizoenen speelde Vanheusden 76 wedstrijden voor Standard. Afgelopen seizoen kwam Vanheusden in 16 wedstrijden op huurbasis in actie voor Genoa, dat degradeerde uit de Serie A. Net als de seizoenen voordien werd hij gehinderd door (knie)blessures.

Bij de Rode Duivels verzamelde de Limburger tot dusver één cap. Op 8 oktober 2020 maakte hij zijn debuut als international in een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust.