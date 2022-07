Boekentips voor in de ligzetel: een thriller om geen oog meer dicht te doen

Het zwarte boek van de uren

Eva García Sáenz de Urturi

© RR

Deel vier in die geweldige, spannende Baskische thrillerreeks De Witte Stad. Dit keer krijgt inspecteur Unai López de Ayala - alias Kraken - de opdracht om binnen een week het legendarische Zwarte boek van de uren te vinden.

A.W. Bruna, 320 blz., 22,99 euro

De grote cirkel

Maggie Shipstead

© RR

Een roman over een van de eerste vrouwelijke piloten en de Hollywoodactrice die haar een eeuw later op het witte doek vertolkt. Historische fictie die ook van een vakantie in je eigen achtertuin een fascinerend avontuur maakt.

Meulenhoff, 672 blz., 26,99 euro

Ik kan niet slapen

Steve Frech

© RR

Na de dood van zijn vrouw verhuist Daniel met zijn achtjarig dochtertje naar Nightingale House voor een nieuwe start. Maar al snel blijkt dat er iets vreemds aan de hand is met het huis. Niet voor angsthazen die alleen thuis zijn.

Volt, 288 blz., 22,99 euro

De veertig regels van liefde

Elif Shafak

© RR

Sprankelende roman van de Turkse schrijfster en activiste Elif Shafak. Ella is veertig en ongelukkig getrouwd wanneer ze als proeflezer begint bij een literair agentschap. Haar eerste opdracht, een manuscript van de dertiende-eeuwse Perzische dichter Rumi, werpt een nieuw licht op haar eigen leven.

Nieuw Amsterdam, 384 blz., 22,99 euro

Marie Curie en haar dochters

Claudine Monteil

© RR

Al even bijzonder als Marie Curie zelf waren haar dochters Irène en Ève. Irène kreeg net als haar moeder de Nobelprijs voor scheikunde, Ève werd een succesvol pianiste en verdiende haar sporen in de literatuur en de diplomatie.

Uitgeverij Querido, 304 blz., 25,99 euro

jom

Samengesteld door de redactie in samenwerking met onafhankelijke boekhandels Malpertuis in Genk, Grim in Hasselt en Naboekov in Sint-Truiden.