België heeft Londen afgelopen woensdag gered van black-out: Britten betaalden recordprijs

Afgelopen woensdag 20 juli, na de warmste dag ooit in het Verenigd Koninkrijk, zijn delen van de hoofdstad Londen slechts nipt aan een black-out ontsnapt. Enkel dankzij de onderzeese Nemo-kabel met ons land kon er nog in voldoende stroom worden voorzien, schrijft het financiële persagentschap Bloomberg. De Britten moesten voor die stroom wel een recordprijs van 9.724,54 pond per megawattuur betalen, zowat 5.000 procent meer dan op een normale dag.

Die woensdag botste de stijgende elektriciteitsvraag met een knelpunt in het Britse stroomnetwerk, waardoor oostelijke delen van de Britse hoofdstad zonder stroom dreigden te komen. Enkel door stroom te importeren vanuit ons land, via de Nemo-link, kon een black-out worden vermeden, schrijft Bloomberg. De Britten zouden hiervoor wel een recordprijs van 9.724,54 pond (omgerekend zo’n 11.424,9 euro) per megawattuur hebben moeten betalen. Dat is het hoogste bedrag ooit om stroom naar het VK te importeren, klinkt het, en zelfs bijna vijf keer meer dan het voorgaande recordbedrag. Ter vergelijking: gemiddeld betaalden de Britten het afgelopen jaar 178 pond per megawattuur.

De import van elektriciteit gebeurde tussen 12 en 13 uur. Het zou slechts om een kleine hoeveelheid zijn gegaan, maar wel voldoende om te zorgen dat het licht bleef branden. De prijs die werd betaald, bewijst volgens Bloomberg de wanhoop die er op dat moment heerste, waarbij import van over het Kanaal nog de enige optie was. “Als België niet ter hulp was geschoten, zou de netwerkbeheerder verplicht zijn geweest om de vraag te sturen en huizen af te koppelen”, verklaarde een woordvoerder van het Britse net.