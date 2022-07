Fototentoonstelling ‘Eisden Dorp Hertekend’ toont werken door de jaren heen

Maasmechelen

In de Sint-Willibrorduskerk van Eisden Dorp loopt nog tot volgend weekend de fototentoonstelling Eisden Dorp Hertekend. Aan de hand van foto’s van Pierre Kelleners van Stichting Erfgoed Eisden kan de bezoeker de werken volgen die in het verleden plaatsvonden aan het gemeentehuis, het Vrijthof, het viaduct, de aansluiting aan de ontdubbelingsweg op de Rijksweg en de fietsbrug in het dorp. “De expo lokt heel wat volk”, zegt Jan Kohlbacher. “Mensen die zaterdag naar de wekelijkse markt komen, lopen eens binnen en herkennen de oude beelden nog. Hetzelfde na de zondagsmis”.

Voor de bezoekers is er een lijvig infoblad dat de mensen door de tentoonstelling leidt. De expo is gratis te bezoeken op zaterdag van 10 tot 16 uur en op zondag van 10 tot 12 uur. jth