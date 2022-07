Villa Zuid-Afrika ook in Nederland

Het eerste seizoen van het programma is vanaf september elke woensdagavond in prime time te zien bij Net5, de vrouwenzender van de Talpa-groep. Sinds het begin van K3 heeft het meidentrio ook altijd veel succes gehad bij onze noorderburen. Kathleen Aerts is voor de Nederlandse televisiekijkers dus zeker geen onbekende. Bij ons zijn er voorlopig twee seizoenen uitgezonden via VTM2. In de loop van de eerste jaargang zochten en vonden Kathleen en haar man Steven een geschikte B&B die ze wilden runden , in het vervolg is te zien hoe ze de zaak uitbaten.