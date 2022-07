Eén-reeks ‘Onder vuur’ wereldwijd aangekocht door Netflix

Opnieuw wordt een Vlaamse serie toegevoegd aan de galerij van Netflix. ‘Onder vuur’, vorig jaar te zien op Eén, is vanaf eind augustus wereldwijd beschikbaar via de streamingdienst. In eigen land wordt intussen gewerkt aan een tweede seizoen.

“Het eerste seizoen van Onder vuur werd al erg goed bekeken bij Eén. Ik ben dus erg fier dat de reeks nu ook wordt opgepikt door Netflix, waardoor dit spannende staaltje vakmanschap wereldwijd te zien zal zijn”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén. “Hopelijk wakkert dit het vuur aan voor nog meer Vlaamse fictie wereldwijd.’

De reeks, over een groep brandweerlui in Oostende, is vanaf 24 augustus via Netflix te zien. In het najaar zal het tweede seizoen te zien zijn op Eén en VRT NU. Hoofdrolspeler Louis Talpe en het merendeel van zijn tegenspelers tekent opnieuw present. Ze zullen gezelschap krijgen van onder andere Guga Baúl en Jennifer Heylen.