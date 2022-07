Drie dagen zomerse disco bij jeugdhuis Sumo in Opglabbeek

Oudsbergen

Op woensdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag is er een zomerdisco aan jeugdhuis Sumo in Opglabbeek. De open ruimtes tussen de jeugdlokalen zijn gezellig ingericht met gerecycleerd materiaal en er zijn knusse zitplekken voorzien. “Onze dj zorgt voor gezellige muziek en de discoverlichting maakt de sfeer compleet”, klinkt het bij het enthousiaste Sumo-team. De jeugd kan ook zelf de playlist beïnvloeden. “Vooral chillen en samen gezellige momenten creëren, dat is waar deze zomerbar voor staat.” rdr