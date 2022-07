Eurovisiesongfestival volgend jaar niet in Oekraïne, maar wel in Verenigd Koninkrijk

Het Eurovisiesongfestival zal volgend jaar niet in Oekraïne, maar in het Verenigd Koninkrijk plaatsvinden, zo bevestigde organisator EBU maandag.

In mei van dit jaar won de Oekraïense inzending, Kalush Orchestra, met groot verschil het Eurovisiesongfestival. Normaal gezien zou de editie van volgend jaar dan in Oekraïne moeten plaatsvinden, maar organisator EBU (European Broadcasting Union) heeft daar - omwille van de aanhoudende oorlog in het land - nu anders over beslist. Het Eurovisiesongfestival van 2023 zal worden gehouden in het Verenigd Koninkrijk, dat dit jaar tweede werd in de internationale liedjeswedstrijd.

Voorlopig is nog niet bekend welke stad gastheer mag worden, al hebben steden als Glasgow en Manchester wel hun interesse al kenbaar gemaakt. Ook steden als Leeds, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Aberdeen, Londen, Brighton, Belfast en Cardiff beschikken indien nodig over voldoende faciliteiten.