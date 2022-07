Waarom je maar beter van het lief of de ex van je vrienden weg blijft

“Het is uit met de vriendschap tussen Elon Musk en Sergey Brin, want de Tesla-tycoon had een affaire met de vrouw van de Google-baas. Nog vóór die twee gescheiden waren.” De romance ging eventjes de wereld rond, tot Elon Musk ze op Twitter afdeed als larie en apekool. Waarom zulk nieuws zoveel stof doet opwaaien? Omdat de impact verpletterend is, als een goede vriend met je lief of je ex aan de haal gaat, zegt relatie-expert Rika Ponnet.