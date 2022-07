Tripje naar de grote zus van Bocholt: van coole expo’s in een oude fabriek tot shoppen op marktjes

Ontdek de prachtig gerestaureerde fabrieken of schuim de boetiekjes af naar unieke stuks. In het Duitse Bocholt zal je je niet snel vervelen. Het rijke textielverleden loopt samen met de rivier de Aa als een rode draad door de stad.

Het Duitse Bocholt telt ongeveer 70.000 inwoners en is daarmee de grootste stad van de regio Borken in Noordrijn-Westfalen. Het ligt mooi tussen de industriegebieden van de Rijn en de Ruhr. Bovendien zijn ook grote Nederlandse industriecentra niet ver uit de buurt, waardoor de Duitse plek altijd een belangrijke industriestad is geweest. Bocholt zelf gold vanaf de industriële revolutie als één van de grootste textielsteden van het land. Vandaag zijn er in de Duitse stad nog enkele fabrieken gevestigd, maar de sporen van het textielverleden zijn niet volledig uitgewist.

In één van de prachtig gerestaureerde fabrieken is het museum TextilWerk ondergebracht. — © Kizzy van Horne

In één van de prachtig gerestaureerde fabrieken is het museum TextilWerk ondergebracht. Ga er nog tot eind oktober de toffe expo Coolness - over mode in de 20ste eeuw - bezoeken. Op de eerste verdieping leer je meer over de spinnerij van Herding, die daar tot de jaren vijftig gevestigd was. Wat verderop, aan de andere zijde van de Aa-rivier, kan je ook nog een oude weverij bezoeken. Het binnengebied rond de rivier is knap gerenoveerd met groenaanleg, rustbankjes en een speeltuintje. Een indrukwekkende brug verbindt die twee sites met elkaar. Onder de naam Kubaai, afkorting voor Kulturquartier Bocholter Aa und Industriestraße, renoveert het gemeentebestuur oude gebouwen op de historische site en worden er nieuwe appartementen, maar ook shops en scholen ondergebracht.

Via een wandelpad langs de rivier kan je van het centrum naar de Kubaai-site in Bocholt wandelen. — © Kizzy van Horne

Shoppen

Kubaai bevindt zich aan de rand van het historische stadscentrum. Hier komen shopliefhebbers aan hun trekken. Aan het historische stadhuis, in Hollandse renaissancestijl, vindt vier keer per week een markt plaats. In de omliggende straten kan je vooral kleinere winkels en lokale boetieks bezoeken. Aan de Neuroplatz ligt het kleine winkelcentrum Mein Neutor met de grote ketens. En met Shopping Arkaden heeft Bocholt ook z’n overdekt shoppingcentrum.

Wil je even pauzeren en iets eten of drinken? Aan de Aa-rivier liggen verschillende eetzaakjes en terrasjes met zicht op de rivier. De rivier loopt dan ook dwars door de stad. Via een wandelpad langs de rivier kan je van het centrum naar de Kubaai-site wandelen. Alleen zijn er momenteel werken aan de gang, waardoor een stuk van het wandelpad is afgesloten. Een gedeelte van het wandelpad kreeg trouwens de naam ‘Boggeter Promenade’, genoemd naar ‘ons’ Bocholt dat een verzustering aanging met het Duitse Bocholt.

© Kizzy van Horne

Fietsvriendelijkste stad

Na het shoppen en wandelen heb je hopelijk nog tijd over om in het zadel te kruipen, want Bocholt kreeg enkele jaren geleden de titel van ‘fietsvriendelijkste stad van Duitsland’. Over een fietsroutenetwerk van ongeveer 200 kilometer kan je het mooie landschap verkennen.

Genoeg gefietst? Aan de rand van het centrum, op zo’n half uurtje stappen, heb je met de Aasee een meer waar je tal van watersporten kan beoefenen. Aan één zijde van de Aasee ligt ook een strand waar je een heerlijke middag bij het water kan beleven. Plof neer bij het gemoedelijke Strandcafé waar je kan genieten van het uitzicht, een hapje en een drankje. Of twee. Schol!

Het gemeentebestuur van Belgisch Bocholt geeft een ruggensteuntje van 10 euro per persoon aan haar inwoners die in de Duitse zusterstad overnachten. Info: www.bocholt.be

Aan één zijde van de Aasee ligt ook een strand waar je een heerlijke middag bij het water kan beleven. — © Kizzy van Horne

Vijf adressen

Café Sahne

Een gezellig etablissement met een uitgebreide kaart met onder andere typische Duitse gerechten. Mooi meegenomen: er is een fijn terras zowel aan de voorzijde - in de schaduw van de bomen - als aan de Aa-rivier.

www.cafe-sahne-bocholt.de

© Kizzy van Horne

Bocholter Strandcafé am Aasee

Een toffe strandbar aan het grote meer de Aasee. Je waant je er op vakantie. Op de kaart vind je heel wat cocktails, tapas en fingerfood.

www.bocholter-strandcafe.de

© Kizzy van Horne

Huckleberry’s

Hippe koffie-, ontbijt- en lunchbar met ontbijtbowls die grote ogen scoren en allerlei lekkers in glazen potten.

huckleberrys-cafe.business.site/

Kaffee Imping

Voor koffie en gebak moet je bij Kaffee Imping zijn. De zaak is ietwat industrieel ingericht, maar toch heel gezellig. Bovendien hebben ze er eigen kleine koffiebranderij, dus verser en beter kan de koffie bijna niet zijn.

www.imping-kaffee.de

Hotel Am Erzengel

Een modern viersterrenhotel met een zeer goede ligging in het stadscentrum en zicht op de Aa-rivier.

www.am-erzengel.de

De Limburg connectie

Duits en Belgisch Bocholt hebben historisch geen link. Wel hebben ze dezelfde etymologische betekenis, namelijk Bock-Holt, wat zoveel als beukenhout betekent. Er zijn wel wat merkwaardige overeenkomsten tussen de twee. Zo stroomt er door beide een Aa: in Duits Bocholt een rivier, in Limburgs Bocholt een beek. Daarnaast kennen beide plekken een gehucht met de naam Veldhoven, ze liggen allebei aan de Nederlandse grens en hun dialect lijkt bijzonder sterk op elkaar. In 1980 gingen de twee Bocholten dan ook een stedenband aan.