Verdacht overlijden in Koksijde: vrouw dood aangetroffen aan caravan op camping

De vrouw werd even voor 9 uur levenloos aangetroffen aan haar caravan. Dat gebeurde op camping Liefoord in de Robert Vandammestraat in Koksijde. Het gaat om een militaire camping vlakbij de luchtmachtbasis van Koksijde. Via een zijweg in de Robert Vandammestraat is de camping te bereiken, achteraan ligt de eigenlijke basis. Vooraan de camping staan caravans opgesteld en staan enkele chalets, achteraan liggen kleine bungalows. De camping is voor alle bezoekers toegankelijk en heeft naast een taverne ook een klein openluchtzwembad.

De MUG-dienst en een ambulance snelden ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten. Omdat er geen onmiddellijke doodsoorzaak werd aangetroffen en de vrouw bloedde wordt het als een verdacht overlijden bestempeld. Een wetsdokter kwam ter plaatse voor onderzoek. Het lichaam werd om 16.30 uur opgehaald door een begrafenisondernemer. Er volgt nu nog een autopsie, maar de resultaten zullen wellicht pas morgen bekend zijn.

“Het parket kan bevestigen dat er een onderzoek loopt naar een verdacht overlijden van een vrouw op een camping in Koksijde”, meldt het parket van West-Vlaanderen. “Meer gegevens zijn er nog niet en het onderzoek naar de omstandigheden van haar dood loopt nog.” De politie is bezig met het onderzoek. De camping is niet afgesloten.

Het gaat om een 81-jarige Duitstalige vrouw uit Moeskroen die regelmatig op de camping verbleef. Volgens andere bewoners kwam de vrouw niet vaak buiten en werd ze de afgelopen dagen niet meer gezien. Mogelijk dateert jaar overlijden van eerder dan vandaag.