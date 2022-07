Luc opent ‘tentuinstelling’ in tuin met 7.000 rozen

Kinrooi

Het Rosarium Geistingen Landhoff in de Beekstraat in Kinrooi is in deze tijd van het jaar zeker een bezoekje waard. “Hier kan je pakweg 7.000 rozen in 1.000 variëteiten in bloei zien staan”, vertelt bezieler Luc Van Esser. Luc is tevens Rosenambassadeur Benelux. “Bovendien herbergen we momenteel een Tentuinstelling met verschillende beelden tussen de rozenperken. Geïnteresseerden zijn dan ook welkom om ze te komen ontdekken.” pabr

De tuin bevindt zich in de Beekstraat 13 en is open van zonsopgang tot zonsondergang